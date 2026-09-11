Рязань принимает «Ротор-2» в 23-м туре Второй лиги: составы команд

Матч начнется в 19:00, команды уже известны: за «Рязань» сыграют Жужнев, Насыров, Прокуроров и другие, за «Ротор-2» — Литвинок, Слепужников, Правкин и другие.
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