Ветеран СВО: "Вы плохо понимаете, что происходит". Россия будет воевать дальше. Выдержит ли Донбасс? Названа главная проблема

ИА Новороссия Коллаж: Novorosinform Нас возьмут на измор долгими военными действиями? Детям внушат через интернет чуждую идеологию? Нужна ли нашей армии пауза? Подробности читайте в материале "Новороссии".
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