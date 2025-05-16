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DE: Зеленский был раздражен, узнав, что Путин не приедет в Стамбул

DE: Зеленский был раздражен, узнав, что Путин не приедет в Стамбул

Выражение лица Владимира Зеленского во время общения с журналистами в Анкаре свидетельствует о разочаровании и раздражении политика в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин решил не ехать на переговоры в Стамбул, пишет Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела г-жу Джеймс.

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