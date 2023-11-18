Нетаньяху сообщил об отсутствии договоренностей по освобождению заложников в Газе

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху поделился данными о том, каким образом обстоит положение дел с вопросом вызволения захваченных боевыми группами действующей на территории Палестины организации ХАМАС граждан.
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