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В МИД РФ объяснили значение ООН в современном мире

В МИД РФ объяснили значение ООН в современном мире

На сегодняшний день Организация Объединенных Наций (ООН) нужна в качестве площадки для высказывания странами своих мнений, а также для поиска общих позиций по ключевым вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин 5 апреля в комментарии RT.

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