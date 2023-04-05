В МИД РФ объяснили значение ООН в современном мире

На сегодняшний день Организация Объединенных Наций (ООН) нужна в качестве площадки для высказывания странами своих мнений, а также для поиска общих позиций по ключевым вопросам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин 5 апреля в комментарии RT.