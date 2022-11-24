Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

«Краснодар» сделал предложение о покупке форварда «Айнтрахта» Борре. У него 1 гол в этом сезоне

«Краснодару» интересен форвард «Айнтрахта» Рафаэль Сантос Борре. По информации Sport24.ru, российский сделал предложение по покупке 27-летнего нападающего.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх