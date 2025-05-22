Федеральную трассу на Алтае, разрушающуюся уже много лет, отремонтируют в ближайшие годы

Ура! Ура! Ура! От Барнаула до границы с Республикой Казахстан станет ездить наконец-то комфортно Несколько участков федеральной трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан планируют отремонтировать в ближайшие годы.