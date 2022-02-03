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Минпромторг подготовит предложения по возобновлению программы утилизации старых авто

Минпромторг подготовит предложения по возобновлению программы утилизации старых авто

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ подготовит предложения по возможности возобновления господдержки программы утилизации старых автомобилей, доложит о них президенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

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