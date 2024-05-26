Зачем шинковать хосту

Превратите 1 куст хосты в 6-7 саженцев! Для этого нужно лишь её… пошинковать. Поверьте, ей эта процедура очень понравится! Хоста после разделения прекрасно приживается, активно наращивает корневую систему и радует шикарными листьями.
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