Армения пошла против правил Кавказа

Правительство Армении сделало очередной шаг в сторону сближения с ЕС – одобрило начало процесса вступления в Евросоюз.
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