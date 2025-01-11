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Армения пошла против правил Кавказа

Армения пошла против правил Кавказа

Правительство Армении сделало очередной шаг в сторону сближения с ЕС – одобрило начало процесса вступления в Евросоюз.

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Eduard
Пусть идут всё равно не придут!
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