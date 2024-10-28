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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Золотой мяч» впервые взял игрок «Ман Сити» – Родри. Рекорд у «Реала» и «Барсы» – по 12 побед

Испанец стал обладателем «Золотого мяча»-2024. Впервые награда досталась игроку «горожан». Рекорд по числу призов удерживают «Реал» и «Барселона» – их футболисты брали «Золотой мяч» по 12 раз.

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