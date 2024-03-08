8 кухонных советов на вес золота

Различная бытовая химия и приборы давно упростили домашние хлопоты, но всегда ли нужно прибегать к их помощи или можно обойтись дешевыми подручными средствами? Мы выступаем за разумную экономию, а потому предлагает использовать в быту различные полезные хитрости.
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