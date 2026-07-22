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Громкий скандал в полиции ХМАО: задержан начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Когалыма

Громкий скандал в полиции ХМАО: задержан начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Когалыма

В полиции Ханты-Мансийского автономного округа разгорается громкий коррупционный скандал, эпицентром которого стал один из ключевых нефтяных городов региона — Когалым.

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