ВСУ обстреляли Шебекино, один мирный житель погиб

По информации губернатора Гладкова, еще два человека раненыОдин человек погиб до приезда скорой помощи, двое пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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