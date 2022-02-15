Новые снимки Maxar показывают масштаб переброски авиации в южные регионы РФ

В Сети появились новые спутниковые снимки от американской компании Maxar Technologies, которая специализируется на производстве средств связи, наблюдения Земли, РЛС и обслуживания космических аппаратов на орбите и прочих сопутствующих услуг.
В Сети появились новые спутниковые снимки от американской компании Maxar Technologies, которая специализируется на производстве средств связи, наблюдения Земли, РЛС и обслуживания космических аппаратов на орбите и прочих сопутствующих услуг.
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