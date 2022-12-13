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Михалков, Корчевников и другие: кто из российский звезд рискует попасть под санкции Запада

Михалков, Корчевников и другие: кто из российский звезд рискует попасть под санкции Запада

Евросоюз готовит новые санкции против некоторых граждан России. В новый санкционный список могут попасть и знаменитости, в том числе режиссер Никита Михалков.

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