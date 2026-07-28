Рейтинг партии Качиньского рухнул после раскола с Моравецким

Рейтинг партии «Право и справедливость» снизился до 17,3 процента на фоне раскола из-за ассоциации Матеуша Моравецкого, следует из результатов опроса исследовательского центра IBRiS, 27 июля сообщает Onet.
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