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Рейтинг партии Качиньского рухнул после раскола с Моравецким

Рейтинг партии Качиньского рухнул после раскола с Моравецким

Рейтинг партии «Право и справедливость» снизился до 17,3 процента на фоне раскола из-за ассоциации Матеуша Моравецкого, следует из результатов опроса исследовательского центра IBRiS, 27 июля сообщает Onet.

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