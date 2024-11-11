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Царьград

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Спектакль Джона Малковича спровоцировал беспорядки в Болгарии

Спектакль Джона Малковича спровоцировал беспорядки в Болгарии

Протестующих возмутил выбор пьесы для национального театра.На улицах болгарской столицы прошли беспорядки из-за постановки спектакля Джона Малковича "Оружие и человек", которая была представлена на сцене Национального театра Ивана Вазова.

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