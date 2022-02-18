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Маникюр омбре: трендовые новинки 2022

Маникюр омбре: трендовые новинки 2022

Модным фаворитом 2022 года станет стильный и эффектный маникюр, выполненный в технике омбре. Многие женщины выбирают градиентный нейл-арт за его универсальность, ведь такой дизайн одинаково красиво смотрится как на коротких, так и длинных ногтях.

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