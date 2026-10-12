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Регионы России

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Подходы лауреатов премии по экономике памяти Нобеля 2026 года подвергаются критике

Подходы лауреатов премии по экономике памяти Нобеля 2026 года подвергаются критике

Американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд, ставшие лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2026 года, используют модели, основанные на центральных банках.

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