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Поздравления с католическим Рождеством 25 декабря 2023 года могут быть в виде открыток и стихов

Поздравления с католическим Рождеством 25 декабря 2023 года могут быть в виде открыток и стихов

Поздравления с католическим Рождеством 25 декабря 2023 года могут быть в виде открыток и стихов Дарья ПивненкоКатолики всего мира сегодня, 25 декабря 2023 года, отмечают светлый праздник Рождество Христово.

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