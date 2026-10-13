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Дзюба восхитился вратарем, отбившим три пенальти в Кубке России: «Просто разорвал «Локо». Машина!»

Дзюба восхитился вратарем, отбившим три пенальти в Кубке России: «Просто разорвал «Локо». Машина!»

Бывший нападающий сборной России и «Акрона» Артем Дзюба восхитился вратарем тольяттинской команды Игнатом Тереховским, который отбил три пенальти от «Локомотива» в серии послематчевых 11-метровых ударов.

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