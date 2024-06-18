Мирошник: план Путина по Украине обсуждали в кулуарах форума в Швейцарии

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник выразил уверенность в том, что предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине обсуждались в кулуарах международной конференции, проходившей в Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии