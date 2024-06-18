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Мирошник: план Путина по Украине обсуждали в кулуарах форума в Швейцарии

Мирошник: план Путина по Украине обсуждали в кулуарах форума в Швейцарии

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник выразил уверенность в том, что предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине обсуждались в кулуарах международной конференции, проходившей в Швейцарии.

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