Программа обмена техники в Китае: субсидии до 1500 юаней на устройство

Летний сезон 2026 года в Китае ознаменовался масштабным сдвигом в потребительском поведении: целевая программа обмена старой бытовой техники (trade-in) в сочетании с ранними аномальными жарой ускорила замену устаревших приборов на интеллектуальные и энергоэффективные модели.