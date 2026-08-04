Программа обмена техники в Китае: субсидии до 1500 юаней на устройство

Летний сезон 2026 года в Китае ознаменовался масштабным сдвигом в потребительском поведении: целевая программа обмена старой бытовой техники (trade-in) в сочетании с ранними аномальными жарой ускорила замену устаревших приборов на интеллектуальные и энергоэффективные модели.
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