Определены полезные для здоровья низкоуглеводные диеты

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения определили, что низкоуглеводные диеты с высоким содержанием белков, жиров и углеводов из здоровых растительных источников связаны с более медленным долгосрочным набором веса.
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