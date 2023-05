Шейдеры The Last of Us, патч имени Глеба Мещерякова, когда ждать DA: Dreadwolf, перенос Silk...

Шейдеры The Last of Us, патч имени Глеба Мещерякова, когда ждать DA: Dreadwolf, перенос Silksong…Hollow Knight: Silksong откладывают на неизвестный срок, анонс новой Call of Duty ожидают в августе, дата релиза Assassin’s Creed Mirage оказывается под вопросом, Dragon Age: Dreadwolf не собирается выходить ранее апреля 2024 года, новый патч ремейка The Last of Us пытается исправить обработку шейдеров, показывают геймплей шутера в стиле мультфильмов 1930-х, происходит анонс новой игры по «Убийству в Восточном экспрессе», читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.