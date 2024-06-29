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Царьград

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Минфин Украины констатировал прекращение иностранной помощи Киеву

Минфин Украины констатировал прекращение иностранной помощи Киеву

Помощь Запада Украине достигла минимумов с февраля 2022 года.Минфин Украины говорит о том, что среднемесячные поступления в бюджет страны от Запада за первое полугодие составляли около 1,9 миллиарда евро.

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