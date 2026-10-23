Сериал "48 часов", реж. Егор Баринов, 2021 Российский актер Ефим Старцев, известный по роли в сериале "Ментовские войны 9", погиб в зоне проведения специальной военной операции 30 сентября.
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