В Курске 23-летний парень покупал сим-карты и оформлял на их бывших владельцев кредиты

<p style="text-align:justify"><strong>С начала июля и до конца октября 23-летний житель региона приобретал сим-карты, которые раньше использовались другими людьми, восстанавливал доступ к чужим учетным записям на портале «Госуслуги» и оформлял с их помощью займы в микрофинансовых учреждениях.