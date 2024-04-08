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  • Мила Терехова
    информации ноль ,зато много воды. Да собственно только вода и в наличии. Автор, шла бы ты работать.Родители Кейт Мид...
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Родители Кейт Миддлтон столкнулись с финансовыми трудностями после краха их бизнеса

Родители Кейт Миддлтон столкнулись с финансовыми трудностями после краха их бизнеса

Родители Кейт Миддлтон столкнулись с финансовыми трудностями после краха их бизнеса Елена ГалицкаяКэрол и Майкл Миддлтон, родители герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, оказались в серьезных финансовых затруднениях после краха их семейного бизнеса.

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Комментарии
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Мила Терехова
информации ноль ,зато много воды. Да собственно только вода и в наличии. Автор, шла бы ты работать.
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