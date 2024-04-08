Родители Кейт Миддлтон столкнулись с финансовыми трудностями после краха их бизнеса Елена ГалицкаяКэрол и Майкл Миддлтон, родители герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, оказались в серьезных финансовых затруднениях после краха их семейного бизнеса.
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