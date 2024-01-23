Эпичные боевые кадры: спецназ уничтожает врага у Клещеевки (ВИДЕО)

Фланги Артёмовска продолжают оставаться одним из самых напряжённых участков фронта. Так, Клещеевка в зоне ответственного 58-го батальона спецназа «Охотник» массово уничтожает врага именно там, на артемовском направлении.
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