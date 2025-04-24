Сергей Лазарев назвал Татьяну Куртукову строгой судьей: "А вы говорите, что я душнила!"

Сегодня пройдёт четвертый отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!".В пятницу 25 апреля в 21:30 в эфире телеканала "Россия" пройдёт четвертый отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!".
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