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Ямальцев приглашают участвовать в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

Ямальцев приглашают участвовать в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция» при поддержке высших законодательных и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти проводится XIХ всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» Участие в нем могут принять граждане в возрасте от 14 до 35 лет, являющиеся студентами, профессионалами в сфере науки и образования, аспирантами, педагогами и другими специалистами.

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