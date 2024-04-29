Концерт “Спасибо Вам, что мы войны не знали” пройдёт в ЦДК 🗓 30 апреля, 14:00 📍 Горького, 85 👥 Вход свободный ⭐️ Интересный Сочи.
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Концерт “Спасибо Вам, что мы войны не знали” пройдёт в ЦДК 🗓 30 апреля, 14:00 📍 Горького, 85 👥 Вход свободный ⭐️ Интересный Сочи.