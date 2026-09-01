Каллас попыталась связать Россию с инцидентом с БПЛА в Лейпциге

Глава европейской дипломатии Кая Каллас попыталась напрямую связать Россию с августовским инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
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