Жителям Подмосковья разъяснили внешние отличительные признаки информаторов на выборах президента

До начала работы информаторов на выборах президента осталось меньше двух недель. В Мособлизбиркоме разъяснили, что для удобства граждан отличить сотрудника участковой избирательной комиссии можно будет по внешнему виду.
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