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Жителям Подмосковья разъяснили внешние отличительные признаки информаторов на выборах президента

Жителям Подмосковья разъяснили внешние отличительные признаки информаторов на выборах президента

До начала работы информаторов на выборах президента осталось меньше двух недель. В Мособлизбиркоме разъяснили, что для удобства граждан отличить сотрудника участковой избирательной комиссии можно будет по внешнему виду.

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