Трамп: В США проникли нелегалы с генетической предрасположенностью к убийствам

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что из-за политики действующей администрации в США проникли тысячи убийц среди нелегальных мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии