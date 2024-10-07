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Трамп: В США проникли нелегалы с генетической предрасположенностью к убийствам

Трамп: В США проникли нелегалы с генетической предрасположенностью к убийствам

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что из-за политики действующей администрации в США проникли тысячи убийц среди нелегальных мигрантов.

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