Лысаков осудил идею Кобякова о переселении россиян

Бывший депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков резко раскритиковал заявление советника президента РФ Антона Кобякова на итоговом брифинге Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Нидерланды хотят ...
- Форум говорит: «Г...
- Орбан заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым