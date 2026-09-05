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Антифашист

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Лысаков осудил идею Кобякова о переселении россиян

Лысаков осудил идею Кобякова о переселении россиян

Бывший депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков резко раскритиковал заявление советника президента РФ Антона Кобякова на итоговом брифинге Восточного экономического форума.

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