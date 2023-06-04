Параллельный импорт снизил цены на алкоголь в России на 5-10%

Алкоголь, который попал на российский рынок по параллельному импорту, зачастую дешевле на 5-10%, чем до принятия этой меры, заявил 4 июня исполнительный директор крупнейшего импортера вин Luding Group Эрнест Хачатурян.
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