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Параллельный импорт снизил цены на алкоголь в России на 5-10%

Параллельный импорт снизил цены на алкоголь в России на 5-10%

Алкоголь, который попал на российский рынок по параллельному импорту, зачастую дешевле на 5-10%, чем до принятия этой меры, заявил 4 июня исполнительный директор крупнейшего импортера вин Luding Group Эрнест Хачатурян.

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