Боец ММА Ислам Махачев заявил, что ему пора становиться двойным чемпионом UFC

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев после турнира промоушена под номером 315 в социальной сети X заявил, что ему пора становиться двойным чемпионом.
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