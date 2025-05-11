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Боец ММА Ислам Махачев заявил, что ему пора становиться двойным чемпионом UFC

Боец ММА Ислам Махачев заявил, что ему пора становиться двойным чемпионом UFC

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев после турнира промоушена под номером 315 в социальной сети X заявил, что ему пора становиться двойным чемпионом.

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