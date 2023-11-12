Более 60 россиян эвакуировали из сектора Газа

Более 60 россиян перешли через КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, сообщили в МЧС России. Кроме того, врачи Федерального центра медицины катастроф и федеральных медорганизаций министерства готовы оказывать необходимую медицинскую помощь россиянам, эвакуируемым из сектора Газа.