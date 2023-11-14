Какой церковный праздник сегодня, 15 ноября 2023 года: в России отмечают Акиндинов день, посвящая его молотьбе и огню Дмитрий СавенковВ эту среду, 15 ноября 2023 года, в Российской Федерации проводят церковный праздник — Акиндинов день.
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