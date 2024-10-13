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Царьград

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Безуглая уже добилась отставки Залужного. Теперь подтачивает главкома Сырского

Безуглая уже добилась отставки Залужного. Теперь подтачивает главкома Сырского

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая обрушилась с критикой на Александра Сырского. Она обвинила главкома Вооружённых сил страны (ВСУ) в потере сразу двух американских зенитных ракетных комплексов Patriot и потребовала его отставки.

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