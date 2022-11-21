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В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в причастности к серии мошенничеств в отношении пожилых людей и вернули деньги пенсионерке

Оперативники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и регионального главка полиции не дали злоумышленникам завершить преступление, задержав подозреваемого перед получением средств, отправленных очередной жертвой.

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