В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в причастности к серии мошенничеств в отношении пожилых людей и вернули деньги пенсионерке

Оперативники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и регионального главка полиции не дали злоумышленникам завершить преступление, задержав подозреваемого перед получением средств, отправленных очередной жертвой.
Оперативники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и регионального главка полиции не дали злоумышленникам завершить преступление, задержав подозреваемого перед получением средств, отправленных очередной жертвой.
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