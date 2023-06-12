Аргументы недели

98 688 подписчиков

Медведев предрек, что майдан Незалежности в столице Украины скоро станет площадью России

Медведев предрек, что майдан Незалежности в столице Украины скоро станет площадью России

Майдан Незалежности, расположенный в украинской столице, в скором времени станет Площадью России. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Медведев, разместивший в своем Telegram-канале поздравление по случаю Дня России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх