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Надолго разлучат с братом: стало известно, что ждет дочку Кейт Миддлтон

Надолго разлучат с братом: стало известно, что ждет дочку Кейт Миддлтон

Принца Джорджа не стали переводить в среднюю школу. Кейт Миддлтон предстоит выбрать место дальнейшей учебы для Джорджа и Шарлотты LEGION-MEDIAНекоторые фанаты британского королевского семейства были крайне удивлены, узнав, что старший сын Кейт Миддлтон, который отпраздновал в прошлом месяце свой 11-й по счету день рождения, не был переведен в среднюю школу.

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