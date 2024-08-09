Надолго разлучат с братом: стало известно, что ждет дочку Кейт Миддлтон

Принца Джорджа не стали переводить в среднюю школу. Кейт Миддлтон предстоит выбрать место дальнейшей учебы для Джорджа и Шарлотты LEGION-MEDIAНекоторые фанаты британского королевского семейства были крайне удивлены, узнав, что старший сын Кейт Миддлтон, который отпраздновал в прошлом месяце свой 11-й по счету день рождения, не был переведен в среднюю школу.