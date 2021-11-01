Следственный комитет начал проверку инцидента с ребенком в запертой машине на ЖД-путях

Доследственную проверку по факту оставления в опасности ребенка начали в Приморье после появления в соцсетях информации о том, что на железнодорожных путях в Уссурийске оставили автомобиль с ребенком внутри, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.