«Русский Бог»: почему православные так называли Николая Угодника

22 марта православные отмечают день Николы Вешнего, также известного как Никола Летний. Православные христиане в этот день отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии