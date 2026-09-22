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Фотобиеннале-2026: когда Москва встретится с мировыми мастерами фотографии!

С 23 сентября Москва готовится к настоящему празднику фотографии: в Мультимедиа-арт-музее (МАММ) откроется XVI Международный месяц фотографии — Фотобиеннале-2026.

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