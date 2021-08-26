«Победа над путчем» в Москве вытолкнула Украину из единой страны

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял декларацию независимости. Украинские верхи сочли за благо дистанцироваться от непредсказуемого «вождя московских демократов», захватившего власть в Москве после августовских событий 19-21 августа.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял декларацию независимости. Украинские верхи сочли за благо дистанцироваться от непредсказуемого «вождя московских демократов», захватившего власть в Москве после августовских событий 19-21 августа.
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