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«Победа над путчем» в Москве вытолкнула Украину из единой страны

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял декларацию независимости. Украинские верхи сочли за благо дистанцироваться от непредсказуемого «вождя московских демократов», захватившего власть в Москве после августовских событий 19-21 августа.

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